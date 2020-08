Lockdown: il piano per le mini zone rosse (Di domenica 23 agosto 2020) C’è un piano del governo per le mini zone rosse se i contagi da Coronavirus Sars-CoV-2 non dovessero fermarsi a breve. E prevede che in caso di incremento forte dei casi positivi non si vada verso un Lockdown ma una chiusura selettiva nelle zone in cui non è possibile controllare la circolazione del virus. D’altro canto la decisione di imporre un nuovo Lockdown potrebbe mettere il governo in grave difficoltà nei confronti dell’opinione pubblica, e proprio per questo sia il ministro della Salute Roberto Speranza che la sottosegretaria Sandra Zampa oggi nelle dichiarazioni ai quotidiani smentiscono la possibilità. Ma qualcosa si dovrà pur fare, come spiega oggi il Messaggero, se i contagi tornano a ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Lockdown: il piano per le mini zone rosse - bucainuno : RT @assurdistan: Spiegazione semplice per persone che leggono piano. Se METTI la MASCHERINA i negozi RESTANO APERTI e si VA A LA… - marcuccimauriz : RT @LaStampa: In otto mesi abbiamo esaurito cibo, acqua e spazio che la natura ci offre. Il lockdown per il Covid ha ritardato la scadenza… - CarlottaMiller_ : RT @LaStampa: In otto mesi abbiamo esaurito cibo, acqua e spazio che la natura ci offre. Il lockdown per il Covid ha ritardato la scadenza… - LaStampa : In otto mesi abbiamo esaurito cibo, acqua e spazio che la natura ci offre. Il lockdown per il Covid ha ritardato la… -