Il Napoli in ritiro si apre ai tifosi: tutto quello che c'è da sapere (Di domenica 23 agosto 2020) Napoli - Otto allenamenti della squadra e due incontri amichevoli: è il programma che il Napoli mette a disposizione dei tifosi che vorranno seguire la preparazione precampionato a Castel di Sangro , ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Napoli, inizia il ritiro: le amichevoli e gli allenamenti con i tifosi - sportli26181512 : Il #Napoli in ritiro si apre ai tifosi: tutto quello che c'è da sapere: Ecco le regole anti Coronavirus per seguire… - antonio_bib : Una volta tanto sono d'accordo con loro: Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è un inutile e incomprensibile ris… - RaiSport : Al via il ritiro del #Napoli, c'è il pienone in Alto Sangro Da domani gli azzurri in #Abruzzo, due amichevoli già… - infoitsport : Ritiro Napoli, il 4 settembre amichevole col Teramo a porte chiuse -