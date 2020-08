Il Gran Premio della morte, incidente orribile. La moto prende fuoco, Vinales vola via: un altro dramma in pista a 260 km/ora (Di domenica 23 agosto 2020) Incredibile incidente al Gp d'Austria di motoGp: la Yamaha di Maverick Vinales, compagno di team di Valentino Rossi, prende fuoco per un problema tecnico. Lo spagnolo non frena e si butta a terra prima della curva e una settimana dopo l'orribile scontro, per un problema tecnico la Yamaha di Vinales non frena e il pilota si butta per terra prima della curva, con la moto lanciata a 260 chilometri all'ora che prende fuoco. Una scena agghiacciante, con bandiera rossa immediata, che segue di una settimana l'orribile speronamentro tra il francese Zarco e l'italiano Morbidelli. Anche allora Vinales, e soprattutto ... Leggi su liberoquotidiano

Eurosport_IT : Le parole di Valentino Rossi dopo l'incidente al GP d'Austria: oggi il Dottore se l'è vista davvero brutta... ??… - ScuderiaFerrari : Ecco il debrief del Gran Premio di Spagna di @marc_gene. #SpanishGP #essereFerrari ?? - notizieoggi24 : MotoGP, Gran Premio di Stiria sospeso: Vinales senza freni costretto a lanciarsi dalla moto #Vinales - big_chiara : RT @lavdonorris: “ti amo”: ????? “ti porto ad un gran premio”: ?????????????????????????????????????????????????? - filadelfo72 : Moto3: 1) Vietti 2) Arbolino 3) Ogura -