Il congedo retribuito per i genitori dei bimbi in quarantena (Di domenica 23 agosto 2020) Il governo lavora a una serie di proposte per il problema, che si presenterà a breve, dei bambini in quarantena e di quello che dovranno fare i genitori. Spiega il Messaggero: La nuova normativa scolastica, legata al Covid, prevede infatti la possibilità di nuove chiusure con cui i genitori dovranno necessariamente fare i conti. Nel caso in cui in una scuola si presenti un caso di positività al virus, i medici valuteranno la quarantena. Nella maggior parte dei casi finirebbe in isolamento, quindi a casa, almeno la classe dello studente risultato positivo. Ma se l’alunno ha avuto contatti con altre classi, andrebbero tutti in quarantena per 14 giorni. A quel punto però, soprattutto nel caso di bambini delle materne ... Leggi su nextquotidiano

