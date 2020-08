Hollow Knight incontra Berserk in una magnifica opera d'arte cross-over (Di domenica 23 agosto 2020) Berserk è sicuramente uno dei manga più famosi al mondo, una serie che da anni ci propone personaggi, ambienti e situazioni fra i più tetri e crudi mai visti in circolazione. Tutto grazie alla mente geniale dell'autore Kentaro Miura che, lunghe pause permettendo, sta lavorando duramente per dare a questa creatura la conclusione che merita.Secondo voi, cosa ha in comune questa serie manga con Hollow Knight, il popolare metroidvania? Semplice, un fan dalle grandi dote artistiche.L'utente di Reddit, MaxSchreck616 ha infatti realizzato un meraviglioso cross-over fra i due prodotti, donando al protagonista del gioco l'armatura di Guts, lo spadaccino nero di Berserk, creando una fusione pressoché perfetta.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #HollowKnight incontra #Berserk in una magnifica opera d'arte cross-over. - Prime9931 : @SharkITA79 Credo che Hollow Knight sia diventato così importante che non lo presenteranno mai in un Indie World (t… - AthenaFyr : @arthurisgood che bello hollow knight quando non devi battere i boss per la prima volta - arthurisgood : @Violet_momochan Hollow knight, gioco :D C'è anche per la switch! - blindeternities : @ilsociolozio Assolutamente legittimo come pensiero e ce l'ho avuto anch'io, tuttavia chi mi segue ogni volta mi fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Hollow Knight Hollow Knight, guida e lore: Picco di Cristallo I 4news.it Hollow Knight incontra Berserk in una magnifica opera d'arte cross-over

Berserk è sicuramente uno dei manga più famosi al mondo, una serie che da anni ci propone personaggi, ambienti e situazioni fra i più tetri e crudi mai visti in circolazione. Tutto grazie alla mente g ...

Berserk: Gatsu incontra Hollow Knight in una bellissima fanart

L’opera ormai trentennale di Kentaro Miura, Berserk , è una delle serie più dark e sanguinose ad essere mai apparse nell’industria manga ed anime, e un fan ha voluto unire in una splendida fanart ques ...

Berserk è sicuramente uno dei manga più famosi al mondo, una serie che da anni ci propone personaggi, ambienti e situazioni fra i più tetri e crudi mai visti in circolazione. Tutto grazie alla mente g ...L’opera ormai trentennale di Kentaro Miura, Berserk , è una delle serie più dark e sanguinose ad essere mai apparse nell’industria manga ed anime, e un fan ha voluto unire in una splendida fanart ques ...