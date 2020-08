Fall Guys: Season 2 verrà svelata ufficialmente durante la Opening Night Live della Gamescom 2020 (Di domenica 23 agosto 2020) Il bizzarro battle royale/party game di Mediatonic, Fall Guys: Ultimate Knockout, disponibile su PC e su PlayStation 4, si aggiornerà a breve con una nuova stagione di contenuti.L'annuncio, anticipato prima dall'account Twitter ufficiale di Fall Guys, è stato riconfermato poco fa da Geoff Keighley, il quale avrà l'onore di presentare la Season 2 in anteprima al suo personale evento della Gamescom 2020, la Opening Night Live.Tutti gli interessati non dovranno far altro che sintonizzarsi sui canali ufficiali il prossimo 27 agosto, data d'inizio dell'evento. Keighley ci tiene comunque a precisare che si tratta di uno sneak peak, quindi potremmo non vedere molta "sostanza". In ogni ... Leggi su eurogamer

