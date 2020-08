Ecco chi è la nuova assistente di Silvio Berlusconi. Giorgia Venturini e quel post sull'angelo custode (Di domenica 23 agosto 2020) Silvio Berlusconi avrebbe una nuova assistente personale. La "nuova Marinella", la storica addetta all'agenda personale del Cavaliere, sarebbe Giorgia Venturini, giornalista pubblicista e opinionista Mediaset. A dare la notizia è l'Adnkronos che precisa come la Venturini da anni sia di casa a Palazzo Grazioli con diversi incarichi e ad agosto è sempre stata insieme al presidente Berlusconi nell'organizzazione di cene e incontri politici. Giorgia Venturini è nota al grande pubblico sportivo per i suoi commenti nella trasmissione TikiTaka al fianco di Pierluigi Pardo ma anche per i programmi condotti ... Leggi su iltempo

