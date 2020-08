Domodossola, tragedia in parapendio: 17enne cade in acqua e affoga (Di domenica 23 agosto 2020) tragedia a Domodossola. Una 17enne è caduta con il parapendio in un canale ed è morta annegata. A nulla sono serviti i soccorsi Era una domenica come le altre per Chiara Bottini, ragazza di 17 anni residente a Verbania. Dopo aver terminato il corso tre mesi fa, la giovane era pronta ad un volo in … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

