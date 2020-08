Dalla Costa Smeralda al bar di Anguillara così due ragazzi fanno scoppiare un focolaio (Di domenica 23 agosto 2020) Due ragazzi di Cesano e Osteria Nuova rientrano a casa Dalla Costa Smeralda e il 14 e 15 agosto passano le serate al cocktail bar Malaspina ad Anguillara, un locale frequentato da migliaia di... Leggi su ilmessaggero

Il Messaggero

La Costa Smeralda nell’estate 2020 verrà ricordata non solo per le sue spiagge e l’acqua cristallina, ma anche per il coronavirus. Fino a poco fa non era chiaro infatti come quel luogo paradisiaco, es ...BRINDISI - Le associazioni ambientaliste fanno fronte unico contro il progetto di realizzazione a Costa Morena (proposto dalla “Edison spa”) di un deposito costiero di Gnl nel porto di Brindisi. Lo sc ...