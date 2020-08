Covid in Italia, crescono ancora i contagi: sono 1.210. Sette i decessi (Di domenica 23 agosto 2020) Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210, contro il 1.071 di ieri, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri ma in ... Leggi su leggo

