Controesodo: oggi traffico intenso e bollino rosso per il rientro, la situazione viabilità (Di domenica 23 agosto 2020) Tutta la giornata odierna è segnalata con la previsione di traffico intenso a bollino rosso per il rientro verso le grandi città lungo le direttrici sud-nord e est-ovest della rete autostradale, nonché per i movimenti a corto raggio verso le località turistiche. Per favorire il movimento del traffico leggero, è già attiva dalle ore 7.00 la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, che sarà in vigore sino alle ore 22.00. Viabilità Italia continua il monitoraggio del traffico per rapidi interventi di coordinamento nelle situazioni di traffico che possono condurre ad emergenze per la sicurezza stradale. Il ... Leggi su meteoweb.eu

fromtennessee : “Weekend di controesodo” e io c’ho letto colesterolo, oggi molto bene - iMessinesiveri : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Terzo giorno di controesodo a Messina: anche oggi città nel traffico VIDEO) è stato pubblicato su: Te… - messina_oggi : (Controesodo, tre ore di attesa per imbarcarsi verso il Continente) - - tempostretto : Un nuovo articolo: (Terzo giorno di controesodo a Messina: anche oggi città nel traffico VIDEO) è stato pubblicato… - Sicilians_it : Traffico in tilt per il controesodo a Messina, riapre oggi e domani lo svincolo di Giostra - -