Comunicato ufficiale del Benevento: altri due casi positivi, sono in quarantena (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo il caso di questo pomeriggio reso noto durante il ritiro austriaco, il Benevento comunica che “in merito alla situazione sanitaria e alla luce del quarto ciclo di tamponi, risultano positivi altri due atleti, regolarmente in quarantena fiduciaria”. Nella nota si legge inoltre che la “squadra ha ripreso la preparazione a gruppo, nel pieno rispetto delle norme Covid-19, e che si è aggregato alla comitiva il difensore Daam Foulon”. Cancellate le prime amichevoli in programma in questi giorni, a partire dal test di lunedì 24 agosto contro l’Imst, oltre alla sfida di lusso contro lo Schalke 04. Aumentano i casi positivi in Serie A, mentre la data d’inizio della nuova stagione si avvicina sempre più. Leggi su sportface

