Cassano d'Adda, uomo entra in acqua e emerge riverso: morto (Di domenica 23 agosto 2020) Un uomo di 53 anni ha perso la vita dopo essere entrato nelle acque dell'Adda. È successo nel pomeriggio di sabato 22 agosto, verso le 17:30 a Cassano, in località Isola Ponti. Sul posto sono ... Leggi su milanotoday

RedazioneLaNews : #Milano Cassano d'Adda, uomo entra in acqua e emerge riverso: morto - qn_giorno : #Milano Tragedia a Cassano d'Adda, si tuffa nel fiume e muore annegato - RedazioneLaNews : #Milano Cassano d'Adda, colpito ai piedi da un treno in transito: ferito (e denunciato) 19enne - dox76 : RT @_WEEKENDIDEA_: Street food a Cassano d'Adda con le Trattorie viaggianti - _WEEKENDIDEA_ : Street food a Cassano d'Adda con le Trattorie viaggianti -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Adda Tragedia a Cassano d'Adda, si tuffa nel fiume e muore annegato IL GIORNO Arte a cielo aperto da settembre

In settembre il debutto: opere scelte. Parte il 5 a Fara Gera d’Adda, per poi trasferirsi a Pozzuolo e approdare successivamente a Carugate, Cernusco, Varese, Cassano d’Adda, Inzago e Truccazzano la n ...

Cassano d'Adda, uomo entra in acqua e emerge riverso: morto

Un uomo di 53 anni ha perso la vita dopo essere entrato nelle acque dell'Adda. È successo nel pomeriggio di sabato 22 agosto, verso le 17:30 a Cassano, in località Isola Ponti. Sul posto sono interven ...

In settembre il debutto: opere scelte. Parte il 5 a Fara Gera d’Adda, per poi trasferirsi a Pozzuolo e approdare successivamente a Carugate, Cernusco, Varese, Cassano d’Adda, Inzago e Truccazzano la n ...Un uomo di 53 anni ha perso la vita dopo essere entrato nelle acque dell'Adda. È successo nel pomeriggio di sabato 22 agosto, verso le 17:30 a Cassano, in località Isola Ponti. Sul posto sono interven ...