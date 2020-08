Ballando con le Stelle 2020, Alessandra Mussolini in coppia con Maykel Fonts: “il karma” (Di domenica 23 agosto 2020) C’è chi lo chiama semplicemente “karma”, ma una cosa è certa: a Ballando con le Stelle 2020 la concorrente Alessandra Mussolini, ballerà con il maestro di salsa cubano Maykel Fonts, ovvero l’unico ballerino di colore dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. E sui social in tanti utenti hanno evidenziato come la scelta di... L'articolo Ballando con le Stelle 2020, Alessandra Mussolini in coppia con Maykel Fonts: “il karma” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

anasxs93 : RT @fvnzioniamo: appena scoperto che la muss0lin1 è nel cast di ballando con le stelle mai seguito sta cessata di programma ma sono comunqu… - rainboyfriends : RT @anikeatable: Io non pago il canone Rai per vedere che, in prima serata, a 'ballando con le stelle', viene scelta come vip la nipote del… - _mmire : RT @fvnzioniamo: appena scoperto che la muss0lin1 è nel cast di ballando con le stelle mai seguito sta cessata di programma ma sono comunqu… - ROROCANA7 : Spero che Neymar arrivi al campo ballando con la cassa e vinca la finale - pinacobalto : RT @fvnzioniamo: appena scoperto che la muss0lin1 è nel cast di ballando con le stelle mai seguito sta cessata di programma ma sono comunqu… -