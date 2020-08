Baia Domizia, il litorale invaso da una chiazza di colore marrone (Di domenica 23 agosto 2020) Una chiazza di colore marrone ha invaso da stamattina il tratto di litorale di Baia Domizia Sud. Tantissime le segnalazioni su Facebook: molti utenti hanno denunciato il colore ambiguo dell’acqua e richiesto interventi tempestivi per far chiarezza sulla vicenda. La segnalazione è arrivata anche … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Sul posto sono inte ...Allarme a Baia Domizia, località balneare del Casertano per alcune chiazze di colore marrone che hanno invaso il tratto di mare nella zona sud, rendendolo di fatto non balneabile. Sul posto è interven ...