Agrigento, terra di sbarchi e accoglienza, nonnino chiama 112: “aiuto, ho fame” (Di domenica 23 agosto 2020) Nella terra dignitosa degli sbarchi e dell’accoglienza ci sono anziani che non mangiano da 5 giorni perché hanno finito la pensione. E qualche volta chiedono aiuto. poliziotti fanno spesa ad anziani, foto di repertorioSicilia, terra di gente per bene, gente solidale ormai abituata all’accoglienza, senza mai alzare la voce. Sicilia, però, terra anche di povertà. E dignità. Come quella di un anziano di Agrigento che ha aspettato di perdere quasi i sensi per la fame prima di chiedere aiuto. “Aiuto, non ho soldi, non mangio da cinque giorni”. Inizia così, con una telefonata al centralino della questura di Agrigento, una storia di solidarietà e di degrado. Alla cornetta ... Leggi su chenews

Un’isola felice, prima città d’Italia (raramente seconda) per ricchezza e qualità di vita. Agrigento, ricordata dall’antico poeta greco Pindaro nei suoi versi come quella che definì la più bella città ...

A Musumeci che strizza l'occhio alla pancia e chiude gli hotspot ricordo i siciliani nelle miniere del Belgio

Come usiamo fare sempre più spesso, con leggerezza abbiamo archiviato tra le piccole cronache senza significato le fiamme che hanno ridotto in cenere la "Perskador", il barcone che a Favara, davanti a ...

