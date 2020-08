Vicino di casa violenta e uccide una bambina: “L’ho buttata in mare” (Di sabato 22 agosto 2020) La confessione choc di un Vicino di casa che violenta e uccide una bambina: “L’ho buttata in mare”, i genitori non ci credono. Un Vicino di casa ha violentato e ucciso una bambina di nove anni e ha scaricato il suo corpo nell’oceano dopo che i suoi genitori gli hanno aperto la loro casa perché … L'articolo Vicino di casa violenta e uccide una bambina: “L’ho buttata in mare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Dissidi di vicinato sono sfociati in una violenta aggressione da parte di un trentenne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori e lesio ...

Calciomercato Milan, accordo vicino con Ibrahimovic

Sport - Che fra oggi e domani è atteso - sarebbe atteso - al fatidico sì. Un sì sul quale a Casa Milan proseguono a essere ottimisti . Nella ragnatela della trattativa ieri sono entrate e uscite tante ...

