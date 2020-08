Un ex capitano delle forze speciali statunitensi è stato arrestato con l’accusa di spionaggio (Di sabato 22 agosto 2020) Peter Debbins, ex capitano delle forze speciali statunitensi, è stato arrestato con l’accusa di spionaggio. Secondo il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Debbins avrebbe passato per oltre dieci anni informazioni riservate all’intelligence militare russa (nota anche con la sigla Leggi su ilpost

