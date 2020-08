Ubisoft: le collector’s edition dei suoi giochi per Xbox One non includeranno il disco fisico (Di sabato 22 agosto 2020) Ubisoft ha deciso che le collector’s edition dei suoi giochi per Xbox One non includeranno alcun disco fisico al loro interno Ubisoft ha deciso di non includere alcun disco fisico all’interno delle sue collector’s edition per Xbox One. Questa scelta è relativa, al momento, per i suoi tre titoli più importanti in uscita prossimamente: Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion e Far Cry 6. Chiunque abbia prenotato l’edizione da collezione riceverà al suo interno un codice per il download dei titoli. Ubisoft non ha spiegato i motivi per il quale le sue collector’s ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Ubisoft: le collector's edition dei suoi giochi per Xbox One non includeranno il disco fisico… - Eurogamer_it : #Ubisoft si allontana dal retail: le prossime Collector's Edition per #Xbox saranno senza disco. - GiocareOra : Ubisoft si allontana dai giochi fisici in Xbox Collector's Edition - InstantGamingIT : Le 'Collector's Edition' dei giochi ubisoft per Xbox non conterranno più una copia fisica del gioco in Europa/Medio… - Nextplayer_it : Ubisoft elimina le copie fisiche dalle collector’s edition per Xbox. -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft collector’s AC Valhalla, WD Legion e Far Cry 6: niente disco nelle Collector's per Xbox One e Series X Everyeye Videogiochi