Traffico Roma del 22-08-2020 ore 09:30 (Di sabato 22 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico regolare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari a San Giovanni per lavori in corso fino al prossimo 30 settembre sono attive le modifiche alla viabilità in largo Brindisi e via Taranto a Casalotti andranno avanti fino a sabato 5 settembre lavori in via di Boccea in prossimità di via Pantan Monastero qui la carreggiata ridotta e Traffico al cuore a senso unico alternato sempre possibile la formazione di nelle ore di maggior Traffico per quanto riguarda i trasporti sulla linea B della metropolitana Fino al 23 agosto per lavori di rinnovo delle Infrastrutture nella stazione di Eurofer Michele servizio è interrotto stazioni di euro Magliana in Laurentina i treni in questo tratto sono sostituiti dalla linea bus mb4 il servizio tra le stazioni di ... Leggi su romadailynews

astralmobilita : ??? Linea #AV #NapoliRoma Il traffico è sospeso per un guasto alla linea tra Roma Prensestina e Roma Termini. Rita… - LuceverdeRadio : ??#treni - Linea AV Roma - Napoli traffico sospeso per un guasto alla linea tra Roma Prensestina e Roma Termini ?Ma… - LuceverdeRoma : ????#Roma - Via Santo Stefano Rotondo #traffico rallentato > Via Claudia ?? veicoli >al nosocomio San Giovanni- Addo… - VAIstradeanas : 09:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra A1 Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) e Allacciamento A1… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 22-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Controesodo di Ferragosto, questo il weekend clou: domenca pomeriggio “bollino rosso”

Sarà il prossimo weekend, quello del 22 e 23 agosto, uno dei momenti clou del cosiddetto controesodo, che si svolgerà su tre direttrici principali di traffico: quella da sud a nord sulla A1, quella ne ...

Autostrade, weekend da bollino rosso per i rientri dalle vacanze

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 agosto è previsto intenso traffico per il controesodo verso i grandi centri urbani e le regioni del Nord Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacan ...

Sarà il prossimo weekend, quello del 22 e 23 agosto, uno dei momenti clou del cosiddetto controesodo, che si svolgerà su tre direttrici principali di traffico: quella da sud a nord sulla A1, quella ne ...Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 agosto è previsto intenso traffico per il controesodo verso i grandi centri urbani e le regioni del Nord Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacan ...