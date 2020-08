Stati Uniti, il killer del Golden State Joseph DeAngelo condannato a 11 ergastoli consecutivi (Di sabato 22 agosto 2020) La definitiva sentenza è arrivata: ergastolo. Joseph DeAngelo, meglio noto come killer del Golden State, spenderà il resto dei suoi giorni in prigione. Così si conclude la vicenda di uno degli assassini più crudeli e famosi d’America, ex poliziotto ed ex veterano della Guerra in Vietnam. Il serial killer che ha terrorizzato la California DeAngelo, arrestato nel 2018 grazie alle più moderne tecniche di genealogia (è stato incastrato dal suo Dna), lo scorso giugno aveva ammesso le sue colpe davanti alla Corte. L’accordo raggiunto dal criminale e dai giudici riguardava proprio la sua ammissione di colpa, grazie alla quale avrebbe evitato la condanna a morte. Numeri che fanno impallidire: 13 omicidi, oltre 50 ... Leggi su thesocialpost

matteosalvinimi : Ho scritto alla Presidente Casellati per sostenere la causa del rientro in Italia di Chico Forti, cittadino italian… - repubblica : Stati Uniti, California devastata dagli incendi: quattro morti, oltre 60mila evacuati [aggiornamento delle 10:30] - RaiNews : Durissimo l'ex presidente degli Stati Uniti: 'Trump è un incapace' #Obama - Claudio82476468 : RT @matteosalvinimi: Ho scritto alla Presidente Casellati per sostenere la causa del rientro in Italia di Chico Forti, cittadino italiano i… - alepenazzi : @CScrotone @AndreaRomano9 @riotta @LaStampa Ma è serio? Cioè gli Stati Uniti sono stati in guerra per 20 anni con i… -