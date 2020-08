Scuola, da 1 settembre recupero apprendimenti e dal 14 lezioni (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Scuola riaprirà e le lezioni riprenderanno il 14 settembre. Lo ribadisce – in una nota – il ministero dell'Istruzione, ricordando che già dal primo settembre gli Istituti saranno impegnati nel recupero degli apprendimenti. Il ministero sottolinea che “in questi mesi è stato fatto un importante lavoro per la ripresa che ha coinvolto tutti i ministeri interessati, le Regioni, gli Enti locali, gli Uffici scolastici regionali, le scuole, con tutto il personale e i dirigenti scolastici, le parti sociali, le Associazioni di studenti, genitori. Il 26 giugno scorso sono state presentate al Paese le Linee guida per il rientro che hanno consentito di avviare le operazioni per la ripresa. In vista di settembre sono ... Leggi su liberoquotidiano

Parte la campagna di screening di Ats Brianza sul personale docente e non. Disponibili su base volontaria i sierologici “pungidito“ con esito in 15 minuti.

