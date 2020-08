Sanza, al via ‘Le giornate delle Identità Mediterranee’: il programma (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanza (Sa) – Al via l’iniziativa “Le giornate delle Identità Mediterranee” promossa dall’amministrazione comunale di Sanza, con la Pro Loco e l’associazione Identità mediterranee. Sabato 22 agosto a Sanza è prevista una serata di confronto sul tema: Il futuro delle Identità mediterranee tra cultura miti e tradizioni. L’iniziativa prevede la premiazione del Premio “Giovani Identità mediterranee” con la presenza di giovani laureati provenienti da tutta Italia. Poi un articolato dibattito sul tema: Mediterraneo – Islam cristianesimo e democrazia. Autorevoli ospiti si confronteranno sul tema. Tra gli altri, prevista la presenza di: don Andrea La Regina, responsabile ... Leggi su anteprima24

Quasimezzogiorn : Sanza (SA) – Al via oggi “Le giornate delle Identità Mediterranee” - radioalfa : Sanza, trovato il corpo senza vita di Felice De Mieri di cui si erano perse le tracce da ieri sera - radioalfa : Sanza, ancora nessuna traccia del pensionato scomparso ieri pomeriggio - luppinissimo : Sanza: Targa in onore di Radio Sanza e delle Radio libere 1976 - Quasimezzogiorn : Sanza (SA) – Al via l’iniziativa “Le giornate delle Identità Mediterranee” -

Ultime Notizie dalla rete : Sanza via A Sanza “Le giornate delle Identità Mediterranee” Info Cilento Sanza, SA, " Al via oggi "Le giornate delle Identità Mediterranee"

Poi un articolato dibattito sul tema: Mediterraneo " Islam cristianesimo e democrazia. Autorevoli ospiti si confronteranno sul tema. Tra gli altri, prevista la presenza di: don Andrea La Regina, respo ...

A Sanza “Le giornate delle Identità Mediterranee”

Al via l’iniziativa “Le giornate delle Identità Mediterranee” promossa dall’amministrazione comunale di Sanza, con la Pro Loco e l’associazione Identità mediterranee. Sabato 22 agosto a Sanza è ...

Poi un articolato dibattito sul tema: Mediterraneo " Islam cristianesimo e democrazia. Autorevoli ospiti si confronteranno sul tema. Tra gli altri, prevista la presenza di: don Andrea La Regina, respo ...Al via l’iniziativa “Le giornate delle Identità Mediterranee” promossa dall’amministrazione comunale di Sanza, con la Pro Loco e l’associazione Identità mediterranee. Sabato 22 agosto a Sanza è ...