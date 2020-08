Roma: Paulo Fonseca, colloqui con Guido Fienga ed Edin Dzeko (Di sabato 22 agosto 2020) In queste ore si sta riposando a casa sua, in Portogallo, dopo aver passato una decina di giorni in Ucraina, tra un resort nel Mar Morto e Kiev, con la famiglia di Katerina, la moglie. Intanto, però, ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : Colloqui in programma con Dzeko e Fienga, Fonseca pensa alla nuova Roma: Colloqui in programma con Dzeko e Fienga,… - Gazzetta_it : #Roma, #PauloFonseca prepara la nuova stagione - ZonaGiallorossa : NEWS??: Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha deciso di confermare il modulo usato nelle ultime partite di Serie… - Dalla_SerieA : Confermato Fonseca: la Roma pensa di affiancargli un tattico italiano - - StePedrotti : @pormeccartnei @Fabius40884986 @Shjngo Beh ho girato un po' ma basicamente prima nel mato grosso del Sud a Campo Gr… -