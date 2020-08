Rita Dalla Chiesa: “Basta aggredire la Sardegna, è stata infettata da chi è andato lì in vacanza” (Di sabato 22 agosto 2020) Attraverso un post su Twitter, la giornalista Rita Dalla Chiesa ha preso le difese della Sardegna, regione recentemente colpita da numerosi casi di Covid-19 e ritenuta tra le responsabili della diffusione del virus sul territorio italiano. Idee molto chiare per la 72enne nativa di Casoria, che ha dato la colpa ai tanti turisti che hanno scelto l’isola come meta delle loro vacanze. Di seguito le sue parole: “Basta aggredire la Sardegna. Siete andati tutti li’ in vacanza perché’ sapevate che era uscita “pulita” dal Covid. E voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata. Siete voi gli unici colpevoli. Se l’aveste rispettata la gente avrebbe potuto continuare a lavorare…” Leggi su sportface

