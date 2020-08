Pink Floyd Legend Day, 50 anni di carriera in una notte (Di sabato 22 agosto 2020) Il 27 Agosto ci sarà il Pink Floyd Legend Day, per celebrare i 50 anni di carriera in una sola notte. Leggi l’articolo per vedere di che si tratta. Il 27 agosto 2020, alle ore 21, alla Cavea del Parco della Musica di Roma per Auditorium Reloaded, va in scena il “Pink Floyd Legend Day” il concerto-evento dedicato all’universo Floydiano. Protagonisti i Pink Floyd Legend, oggi riconosciuti da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd. Per esempio solo negli ultimi tre anni si sono esibiti davanti a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

