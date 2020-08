Pierluigi Diaco a “Io e te” ospita Enrica Bonaccorti che rivela di essere malata “È una patologia che mi fa soffrire” (Di sabato 22 agosto 2020) Pierluigi Diaco si sta avviando verso la conclusione di questa fortunatissima edizione de “Io e te” programma targato Rai che va in onda ogni pomeriggio alle 14.00 e che proseguirà fino al 4 settembre quando, per una decisione dei vertici rai, si concluderà. Il programma è molto seguito e molto amato e, dunque, non si è capito come mai non è presente nella prossima programmazione ma Diaco pare aver accettato di buon grado la notizia, infatti, quando ospite da lui ci fu Rosanna Lambertucci che contestò la decisione di estrometterlo, lui tagliò corto e si rimise completamente alle decisioni aziendali. Gli ospiti di Pierluigi Diaco Pierluigi Diaco, durante questi lunghi mesi di conduzione, ha avuto ... Leggi su baritalianews

