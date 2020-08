Nanni: “Se aumentano i positivi la Serie A può slittare” (Di sabato 22 agosto 2020) In un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss il professore Gianni Nanni, rappresentate dei medici della Serie A e capo dello staff sanitario del Bologna, si è espresso così sui contagi di Covid-19 in Serie A: “I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo. Se i casi dovessero essere aumentare, lo slittamento dell’inizio del campionato diventerebbe un’ipotesi molto concreta. Ovviamente, ci auguriamo tutti che questo non avvenga”. Foto: sito ufficiale Bologna L'articolo Nanni: “Se aumentano i positivi la Serie A può slittare” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

