Morto in ospedale, cadavere ricoperto di formiche: “Inconcepibile!” (Di sabato 22 agosto 2020) Morto in ospedale è stato ritrovato coperto di formiche. Una situazione molto dura, che ha spinto i familiari del deceduto a denunciare quanto accaduto. Perdere un parente è sempre qualcosa di davvero molto duro. Ogni anno tante famiglie perdono delle persone care e devono affrontare il dramma della morte, della perdita, dell’addio. Non tutti riescono … L'articolo Morto in ospedale, cadavere ricoperto di formiche: “Inconcepibile!” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

