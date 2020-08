Mario Kart giocabile su un'auto vera? Le macchine Tesla hanno un clone davvero notevole (Di sabato 22 agosto 2020) Sapevate che le macchine Tesla, la linea di automobili elettriche realizzate dall'azienda di Elon Musk, sono anche delle vere e proprie "console per videogiochi"?Dal lancio di queste automobili, sono stati pubblicati molti videogiochi, riadattati proprio per essere giocati al suo interno, come Cuphead e Fallout Shelter. Lo stesso Musk ha dichiarato che il supporto videoludico alle Tesla non finirà qui e ha espresso il desiderio di portare perfino Grand Theft auto sulla propria "piattaforma".Forse per GTA ci vorrà ancora del tempo, ma ora gli occhi di tutti i possessori di Tesla sono puntati su un altro tipo di gioco: un palese clone di Mario Kart, intitolato Beach Buggy Racing 2, che è possibile ... Leggi su eurogamer

Sapevate che le macchine Tesla, la linea di automobili elettriche realizzate dall'azienda di Elon Musk, sono anche delle vere e proprie "console per videogiochi"? Dal lancio di queste automobili, sono ...

