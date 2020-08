Marco e Javier, il bivio tra la vita e la morte (Di sabato 22 agosto 2020) Cristina Bassi Il 43enne guarito dopo 115 giorni. L'infermiere deceduto dopo tre mesi Marco e Javier. A sei mesi esatti dall'inizio dell'inferno Covid, ora che la pandemia sembra dare tregua, i destini di questi due uomini sono le due facce della stessa medaglia: vita o morte. Il primo è finalmente uscito dalla lunghissima malattia, il secondo ha lottato tanto ma non ce l'ha fatta. Marco Carrara, impiegato 43enne di Albino, in Val Seriana, è tornato a casa dopo 115 giorni di Coronavirus e 28 tamponi. Javier Chunga, infermiere di 59 anni, si è dovuto arrendere al virus. Era intubato da tre mesi. Carrara era risultato positivo il 31 marzo, subito dopo aver perso il padre Valerio per la stessa malattia. La sua storia è stata raccontata dall'Eco di ... Leggi su ilgiornale

