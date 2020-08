Golf – ISPS HANDA Wales Open: Edoardo Molinari in corsa per il titolo (Di sabato 22 agosto 2020) Con una decisa rimonta dal 21° posto Edoardo Molinari si è portato al quarto con 210 (72 70 68, -3), a quattro colpi dalla vetta, e sarà in corsa per il titolo nel giro finale dell’ISPS HANDA Wales Open, il quinto dei sei eventi “UK Swing” con cui l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo il lungo stop. Sul percorso del Celtic Manor Resort (par 71), a City of Newport in Galles, lo svedese Sebastian Soderberg (206 – 68 70 68, -7), 29enne di Eksjo, un titolo sul circuito e due sul Challenge Tour, con un 68 (-3, tre birdie) ha raggiunto al vertice lo scozzese Connor Syme (206 – 66 70 70), 25enne di Drumoig con un solo successo nel Challenge Tour, che ha evitato il sorpasso con un ... Leggi su sportfair

sportface2016 : Golf, Edoardo #Molinari con un'incredibile rimonta si porta dal 21° posto al quarto ed ora corre per il titolo nel… - OA_Sport : Golf, Horsfield e Pieters guidano il field per l’ISPS HANDA Wales Open 2020. Pattuglia azzurra ancora al completo -