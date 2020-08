Giù la testa: Sergio Leone ed Ennio Morricone ancora protagonisti stasera su Rai3 (Di sabato 22 agosto 2020) stasera su Rai3, alle 20:30, nuovo appuntamento con il cinema di Sergio Leone e le musiche di Ennio Morricone, che rivivono nel western Giù la testa. Nuova puntata, stasera su Rai3, del ciclo dedicato a Sergio Leone ed Ennio Morricone: alle 20:30 arriva Giù la testa, film western girato dal regista romano nel 1971, secondo capitolo della "trilogia del tempo" di cui fanno parte ance C'era un volta il West (in onda lo scorso sabato, ora visibile in streaming su RaiPlay) e C'era una volta in America. Un fuorilegge messicano, Juan Miranda, padre di cinque figli che lo aiutano nelle sue imprese banditesche, associatosi con un irlandese, John ... Leggi su movieplayer

