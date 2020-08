Ellen DeGeneres, Sofia Vergara precisa ai suoi fan “Non sono mai stata una vittima”. (Di sabato 22 agosto 2020) Sofia Vergara di Modern Family tranquillizza i suoi fan che avevano messo in dubbio il comportamento di Ellen DeGeneres. Sofia Vergara difende Ellen DeGeneres dagli attacchi dei suoi stessi fan. In questi giorni sono diventate virali alcune clip nelle quali la conduttrice prendeva in giro l'attrice di Modern Family per il suo inglese caratterizzato da un accento straniero. La star di Modern Family ha voluto mettere le cose in chiaro scrivendo su Twitter: "sono sempre stata coinvolta nello scherzo". Sofía Vergara è stata più volte ospite dello show di Ellen DeGeneres, in questi ... Leggi su movieplayer

