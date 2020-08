Coronavirus nel Lazio, impennata di casi: 137 in 24 ore. Controlla la mappa aggiornata Comune per Comune (Di sabato 22 agosto 2020) Coronavirus nel Lazio, c’è un’impennata di casi: ben 137 e un decesso. Questa volta la prevalenza non è dall’estero, ma oltre la metà sono casi di rientro dalle vacanze, con oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna. Gli altri casi di importazione provengono: quattro dalla Grecia, tre dall’Emilia-Romagna, tre da Bulgaria, tre dalla Sicilia, due da Malta, due da Romania, tre dalla Spagna, uno dalla Croazia e uno dall’Argentario. La situazione è quindi preoccupante: si è passati dai 20-30 casi al giorno ai numeri che venivano registrati a inizio maggio. Ecco la situazione aggiornata Comune per Comune: per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - SkyTG24 : 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese - daninovaro : RT @borghi_claudio: Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non considera… - 51rolando : RT @borghi_claudio: Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non considera… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus, in Africa la curva dei contagi si sta piegando. I casi diminuiscono la Repubblica Perdono su prenotazione anti-Covid. All’Aquila il primo Giubileo in pandemia

Saranno complessivamente 2.609 i posti disponibili per assistere agli eventi della Perdonanza Celestiniana a L'Aquila a partire da domani. L'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsi ...

L’Overshoot day 2020 è il 22 agosto. Abbiamo “guadagnato” un mese

L’Overshoot day è un giorno che pesa. Ogni anno arriva sempre prima per ricordarci che come umanità stiamo fallendo. Avidi, ingordi e incontentabili consumiamo più risorse di quelle che la Terra ci me ...

Saranno complessivamente 2.609 i posti disponibili per assistere agli eventi della Perdonanza Celestiniana a L'Aquila a partire da domani. L'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsi ...L’Overshoot day è un giorno che pesa. Ogni anno arriva sempre prima per ricordarci che come umanità stiamo fallendo. Avidi, ingordi e incontentabili consumiamo più risorse di quelle che la Terra ci me ...