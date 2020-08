Coronavirus, i numeri in chiaro. Antonella Viola: «I nuovi contagi cresceranno ancora. Se arrivano a 2mila sarà difficile riaprire le scuole» (Di sabato 22 agosto 2020) C’è un’esigenza sociale, «un diritto costituzionale»: garantire agli studenti la giusta formazione. Ma c’è anche un pericolo concreto, ovvero che «l’incremento dei casi impedisca la riapertura degli istituti scolastici in tranquillità». Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova, è preoccupata dall’andamento esponenziale che ha assunto la curva dei contagi in Italia. Oggi, 22 agosto, i nuovi contagi da Coronavirus sono +1.071. Il dato peggiore riguarda la regione Lazio, +215: «È l’effetto delle vacanze, è palese». Il rischio è che «gli under 30, i soggetti particolarmente inclini al contagio durante questa fase, ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Coronavirus, Fontana: “Dobbiamo essere pronti a un eventuale rigurgito dell’epidemia. In questi giorni numeri che n… - RegLombardia : #LNews Quasi 11.000 tamponi effettuati e +97 guariti e dimessi. ?? - SkyTG24 : Coronavirus, numeri in crescita: i nuovi contagi superano quota 1.000. DATI - ve10ve : RT @AlbertoLetizia2: Chi si consola degli oltre mille casi di oggi in Italia guardando i numeri ben più alti di Francia e Spagna mi ricorda… - alcinx : RT @Open_gol: L’immunologa dell’università di Padova: «Tra una settimana vedremo gli effetti che Ferragosto ha avuto sulla diffusione del v… -