Conte e Inter: strappo e addio (Di sabato 22 agosto 2020) L'ultima immagine di Antonio Conte in nerazzurro rischia di essere anche quella più iconica. A testa bassa, con al collo quella medaglia d'argento che per tutti significa aver comunque fatto un bel percorso (fino alla finale) e per lui è invece la certificazione di una sconfitta perché "il secondo è solo il primo dei perdenti". Non ha vinto, Conte. E le parole nella notte di Colonia alzano il velo sul suo futuro che sarà lontano dall'Inter sempre che sia disposto a lasciare sul tavolo di Suning un contratto da 12 milioni netti per il prossimo biennio senza pretendere molto. Divorzio voluto dal tecnico più che dalla società, incapace di comprendere fino in fondo "le tante cose" che non sono andate in una stagione complessivamente più che positiva se si pensa alla finale di Europa ... Leggi su panorama

