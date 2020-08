Challenger Praga 2020, Wawrinka torna alla vittoria: sconfitto Karatsev in due set (Di sabato 22 agosto 2020) Lo svizzero Stanislas Wawrinka torna a trionfare a distanza di tre anni: l’ultimo trofeo dell’elvetico era datato 2017, a Ginevra e sul circuito principale. Il periodo di magra è tuttavia terminato con la vittoria al Challenger di Praga 2020, dove ha sconfitto in finale Aslan Karatsev, numero 253 al mondo, col punteggio di 7-6(2) 6-4. Settimo Challenger in carriera per Wawrinka, che nel primo set ha concesso poco o nulla e, nonostante non sia riuscito a sfruttare tre palle break, ha portato a casa la prima frazione con un convincente 7-2 al tie-break. Il secondo set è stata quasi una formalità, e, senza mai cedere il passo, Stan è riuscito a strappare il servizio ... Leggi su sportface

