Calciomercato Juventus, Alex Sandro non è più incedibile (Di sabato 22 agosto 2020) Da padrone della fascia sinistra e titolare indiscusso a possibile moneta di scambio. Dopo cinque anni in bianconero, per Alex Sandro si profila l'ipotesi di un addio . Per esigenze di bilancio, ma ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Juventus | Dalle risoluzioni di Higuain e Khedira a Perin e Rugani: le ultime - DiMarzio : Attacco #Juventus, in cima alla lista di #Pirlo c'è #Dzeko - SkySport : Benzema si allena col pallone della Juve: indizio di calciomercato? - calciomercatino : SPOT!!! La #Ceres ha deciso di investire in pubblicità nel calcio italiano! Il neojuventino #Arthur probabile testi… - Fantacalcio : Messi via da Barcellona, c'è anche la pista Juventus: la situazione -