Botta e risposta KTM-Dovizioso, l’agente del forlivese ammette: “abbiamo avuto richieste d’ingaggio elevate” (Di sabato 22 agosto 2020) Botta e risposta nel sabato austriaco tra Pit Beirer e Simone Battistella, agente di Andrea Dovizioso. Il dirigente della KTM ha rivelato come la trattativa per l’ingaggio del forlivese si sia arenata due mesi fa per l’alto ingaggio richiesto dal ducatista e dal suo rappresentante, che hanno spinto la Casa austriaca a interrompere qualsiasi colloquio. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesA rivelare il retroscena ci ha pensato lo stesso Beirer ai microfoni di Sky Sport: “fa un po’ male vedere Dovizioso in questa situazione. Andrea è un pilota incredibile e anche un amico. Abbiamo parlato di un possibile progetto insieme due mesi fa, ma un manager deve valutare non solo l’eventuale ingaggio di un top-rider, ma anche il prezzo che viene chiesto e quello che può ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Botta risposta Botta e risposta tra Salvini e Delrio su Open Arms: “Io in tribunale per scelta politica”,… Il Fatto Quotidiano “Sarà certo una mostra di successo ma dietro c’è tanta incompetenza”

Non si placa la polemica sulla mostra «Asti, città degli arazzi» che Asti Musei ospiterà in occasione della Douja d’Or. Una mostra di arazzi Scassa, ma non concessi dalla famiglia dei noti arazzieri, ...

"Chissà tuo figlio cosa penserà di te", "Che sono f... e in gamba". Botta e risposta fra un fan e Belen

È un’estate di fuoco quella di Belen Rodriguez. La celebre showgirl da mesi è nel mirino dei gossip dopo la rottura (del tutto inaspettata) con Stefano de Martino. La coppia, dopo un periodo di lontan ...

