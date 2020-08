Asintomatico: cosa vuol dire e chi può diventarlo (Di sabato 22 agosto 2020) Un soggetto è Asintomatico solitamente quando alcune malattie possono non mostrare sintomi fino a quando il paziente scopre di esserne affetto. Con esami di routine o per altri motivi. Per esempio alcune forme di cancro sono per lunghi periodi asintomatiche. Fino a quando lo stadio della malattia non raggiunge un livello avanzato. Nelle ultime settimane si è … Leggi su periodicodaily

