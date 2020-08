Andrea Bocelli in ansia: il suo cane è disperso in mare (Di sabato 22 agosto 2020) Il cane di Andrea Bocelli è caduto in mare durante un giro in barca in Sardegna: il cantante e la moglie hanno promesso una ricompensa a chi li aiuterà a trovare l'animale. Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti stanno vivendo ore di ansia: il loro cane è disperso in mare. Il levriero è caduto dalla barca in un tratto di mare non meglio definito perché nessuno dei presenti ha notato subito l'assenza dell'animale. La moglie di Bocelli ha lanciato un appello via Facebook. "AIUTATECI A RITROVARE PALLINA" sono le prime parole che Veronica Berti Bocelli ha scritto nel suo post su Facebok nel disperato tentativo di ritrovare il piccolo ... Leggi su movieplayer

HuffPostItalia : 'Aiutateci a ritrovare Pallina': l'appello di Andrea Bocelli per la cagnolina dispersa in Sardegna - LaStampa : Il dramma di Andrea Bocelli: “Aiutateci a ritrovare il nostro cane Pallina smarrito in Sardegna” @fulviocerutti… - infoitcultura : Il cane di Andrea Bocelli cade in mare. Disperso tra Golfo Aranci e Liscia Ruja - infoitcultura : Andrea Bocelli e l’appello per il cane scomparso: “Siamo addolorati” - infoitcultura : Disperso in mare il cane di Andrea Bocelli: “Ricompensa per chi ci aiuti a ritrovare Pallina” -