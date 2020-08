Andrea Bocelli ha perso il suo cane in mare, chiede aiuto a tutti (Di sabato 22 agosto 2020) E’ un dolce levriero di nome Pallina il cane che Andrea Bocelli ha perso in mare, smarrito mentre erano tutti in barca nelle acque della Sardegna. Con una foto il tenore ha rivolto il suo annuncio a tutti, Andrea Bocelli ha chiesto aiuto per il suo piccolo levriero italiano indicando il tratto di mare in cui dovrebbe essere caduto. Tutta la famiglia è molto addolorata e preoccupata per Pallina, un cane che di certo sarà impaurito. La speranza è che qualcuno l’abbia presa salvandola e che presto la consegni alla famiglia Bocelli. Un numero di telefono a cui rivolgersi per qualunque notizia possa interessare. Su Instagram la richiesta di ... Leggi su ultimenotizieflash

