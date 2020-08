Vende alcool a minorenni e non rispetta le norme anti Covid: chiuso bar (Di venerdì 21 agosto 2020) Ieri sera, i poliziotti del Commissariato di Gaeta nell’ambito di mirati servizi finalizzati a prevenire fenomeni di illegalità e vigilare sulla c.d. inosservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, hanno disposto la chiusura, per cinque giorni, di un noto esercizio commerciale di Sperlonga. I gestori del locale ed i rispettivi dipendenti, purtroppo, nonostante l’acuirsi dei casi da Coronavirus, non avevano attuato i protocolli di sicurezza necessari per contrastare il rischio di contagio previsti per i locali pubblici, per il mancato rispetto del distanziamento sociale e per non aver utilizzato la mascherina all’interno di pubblici esercizi. Il titolare del bar, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria di Cassino per aver somministrato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sassello si allinea ai comuni costieri del savonese: il sindaco firma l'ordinanza di divieto di vendita d'asporto dalle 20 alle 6

Non solo i 14 comuni costieri del savonese hanno firmato congiuntamente un'ordinanza di divieto di vendita d'asporto delle bevande alcoliche dalle 20.00 alle 6.00, ma anche il sindaco di Sassello Dani ...

