“Tutto in mostra”. Wanda Nara senza freni, la doccia sul terrazzo del suo attico super lusso è bollente (Di venerdì 21 agosto 2020) Wanda Nara sa sempre come tenere attivi i suoi fan e anche nelle ultime ore ha voluto incendiare la rete con uno scatto decisamente da censura. La moglie di Mauro Icardi ha un fisico da paura, nonostante abbia alle spalle numerose gravidanze, ed è davvero difficile trovarle una parte dello stesso che sia imperfetta. Il modo in cui si è mostrata stavolta è veramente bollente ed ha immediatamente scatenato gli utenti, che hanno rischiato seriamente di rimanerci secchi davanti al pc. La showgirl originaria dell’Argentina è attualmente in Italia e precisamente nella città di Milano. Lo scatto arriva proprio dal suo attico lussuoso che si affaccia sul meraviglioso stadio ‘San Siro’, impianto sportivo nel quale suo marito ha giocato per anni prima di approdare al Paris ... Leggi su caffeinamagazine

sj_vinz : veramente non me lo ricordavo proprio. Ma il grande fratello tutto sa e tutto mostra. - bioccolo : @darioq Perdona ma no, non lo è. Lo smartworking, riducendo i costi aziendali è una leva per l'internalizzazione.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tutto mostra” La Motor Valley sempre più meta internazionale per le vacanze La Stampa