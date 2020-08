Traffico Roma del 21-08-2020 ore 18:00 (Di venerdì 21 agosto 2020) Luceverde Roma trovati dalla redazione Buonasera si è ormai normalizzata una situazione a sud della capitale sulla Pontina dopo che un incendio che ha interessato le campagne circostanti ha provocato non pochi problemi per il Traffico Tutto regolare anche lungo la Laurentina in via di Trigoria ci sono difficoltà sulla via Ardeatina dove per le conseguenze di un incendio si è resa necessaria la chiusura della strada tra via della Fotografia in via Viggiano la strada è chiusa nelle due direzioni deviazioni Impossibili su via di Grotta Perfetta è un altro incendio e segnalato dalla polizia locale in via Collatina all’altezza di via Emilio Longoni chiusa via Luigi Montanarini in corrispondenza di Ponte Guttuso raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni Attenzione anche a un altro incendio segnalato al ... Leggi su romadailynews

