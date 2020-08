Tour de France 2020 e Covid, svelate le regole (Di venerdì 21 agosto 2020) Manca poco più di una settimana al via del Tour de France 2020 , partenza il 29 agosto da Nizza, e l'organizzazione ha stilato le linee guida Covid-19 per portare a termine la corsa con la creazione ... Leggi su quotidiano

Gazzetta_it : Stop alle miss sul podio del Tour: “E’ sessismo”. Da quest’anno ci saranno un uomo e una donna - robfer2010 : RT @4everAnnina: #TourdeFrance2020, stop alle miss sul podio: 'È sessismo'. - La Gazzetta dello Spor Vietato scrivere sull’asfalto “W la g… - lauzi_marco : Rennes vieta il Tour de France ma organizza una manifestazione di ciclisti nudi per sensibilizzare le condizioni de… - AnnaP1953 : RT @4everAnnina: #TourdeFrance2020, stop alle miss sul podio: 'È sessismo'. - La Gazzetta dello Spor Vietato scrivere sull’asfalto “W la g… - ArnaldoPiace : RT @4everAnnina: #TourdeFrance2020, stop alle miss sul podio: 'È sessismo'. - La Gazzetta dello Spor Vietato scrivere sull’asfalto “W la g… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Roma, 21 agosto 2020 - Manca poco più di una settimana al via del Tour de France 2020, partenza il 29 agosto da Nizza, e l'organizzazione ha stilato le linee guida Covid-19 per portare a termine la co ...Nel Tour che si avvicina, sabato 29 la partenza da Nizza, tiene sempre più banco il Covid-19. In Francia i casi stanno aumentando in modo vertiginoso, ieri 4.771 casi in più (nuovo record post-lockdow ...