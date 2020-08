Taylor Swift dona 30mila dollari a una fan per aiutarla a laurearsi (Di venerdì 21 agosto 2020) . Questo il gesto della cantante nei confronti di una giovane studentessa il cui sogno è frequentare un corso di matematica presso l’Università di Warwick. Vitoria Mario, trasferitasi quattro anni fa nel Regno Unito dal Portogallo, aveva infatti istituito una raccolta fondi online per mantenersi negli studi, non avendo diritto a prestiti o incentivi da parte dello Stato.“Mi preoccupavo troppo dei soldi, di cosa avrei dovuto fare con quelli a disposizione e di trovarmi un lavoro per mantenermi durante gli studi - ha dichiarato Vitoria dopo aver appreso della donazione della cantante di ‘Shake it off’ - Taylor ha realizzato il mio sogno”. La diciottenne aveva scritto sulla sua pagina di crowdfunding: “Sebbene la mia storia non sia unica, il mio sogno di diventare una matematica non è solo ... Leggi su huffingtonpost

