Scuola, ecco le linee guida in caso di contagi, ma su quarantena e didattica a distanza restano nodi aperti (Di venerdì 21 agosto 2020) Se un alunno manifesta la sintomatologia a Scuola, le raccomandazioni prevedono che vada isolato in un'area apposita assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che i genitori vengano immediatamente allertati ed attivati .Ma tra le criticità segnalate c’è l’individuazione del «meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in quarantena» Leggi su ilsole24ore

