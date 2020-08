Scomparsa di Sabrina Beccalli, interrogato l’amico arrestato per omicidio (Di venerdì 21 agosto 2020) Ore di tensione a attesa per il ritrovamento di Sabrina Beccalli, la 39enne Scomparsa da Crema il giorno di Ferragosto. Per la sua sparizione, 2 giorni fa è stato arrestato per omicidio un amico della donna, Alessandro Pasini. Dopo i primi interrogatori in silenzio, ora il 45enne avrebbe iniziato a parlare. Scomparsa a Ferragosto dopo aver accompagnato il figlio Si sarebbe dovuta presentare al pranzo di famiglia di Ferragosto, dopo aver accompagnato il figlio ad una festa. Dalla famiglia, però, Sabrina Beccalli non è mai arrivata: poche ore dopo è stata ritrovata la sua auto in fiamme, all’interno il corpo carbonizzato di un cane. I familiari hanno quindi iniziato a temere il peggio per la 39enne ... Leggi su thesocialpost

Notiziedi_it : Donna scomparsa a Crema, l’amico ammette di aver bruciato l’auto ma si dichiara innocente. Si cerca il corpo di Sab… - Noemithestar : Crema, scomparsa Sabrina: l'amico davanti al Gip, continuano le ricerche del corpo - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Donna scomparsa a Crema, l'amico ammette di aver bruciato l'auto ma si dichiara innocente. Si cerca il corpo di Sabrina in… - UnioneSarda : Sabrina, scomparsa a Crema: si cerca il corpo in una roggia - rep_milano : Donna scomparsa a Crema, l'amico ammette di aver bruciato l'auto ma si dichiara innocente. Si cerca il corpo di Sab… -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa Sabrina Scomparsa Sabrina, ricerche verso la sospensione Cremonaoggi Amico di Sabrina rivela: "Lì c'è il suo cadavere"

Il cadavere di Sabrina Beccalli, scomparsa da Crema all'alba del 15 agosto, si troverebbe poco distante dal luogo in cui è stata individuata la Fiat Panda carbonizzata. Alessandro Pasini, il 45enne in ...

Crema (Cremona) – Donna scomparsa si concentrano su una roggia

Le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa a Ferragosto, si stanno concentrando su una roggia vicino a Vergonzana, frazione di Crema dove viveva la donna. La svolta è stata decisa ...

Il cadavere di Sabrina Beccalli, scomparsa da Crema all'alba del 15 agosto, si troverebbe poco distante dal luogo in cui è stata individuata la Fiat Panda carbonizzata. Alessandro Pasini, il 45enne in ...Le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa a Ferragosto, si stanno concentrando su una roggia vicino a Vergonzana, frazione di Crema dove viveva la donna. La svolta è stata decisa ...